أوكسفورد تختبر لقاحا تجريبيا ضد كورونا للأطفال

أعلنت أوكسفورد اليوم السبت، أنها تختبر لقاحا تجريبيا ضد كورونا للأطفال، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت من قبل أن بيانات لقاح أكسفورد أكدت كفاءته وفاعليته ضد فيروس كورونا في كل الفئات العمرية أكبر من 18 عامًا.وأوصت المنظمة باستخدام لقاح اكسفورد الذي تنتجه شركة أسترازينيكا في كل دول العالم، وذلك في جرعتين بينهما 8-12 أسبوع.جاء ذلك بعد أن وضعت بعض الدول الأوروبية حدا أقصى لعمر الأشخاص الذين سيتم حقنهم بلقاح أكسفورد، ولكن منظمة الصحة العالمية أعلنت اليوم وجود أدلة علمية كافية لاستخدام هذا اللقاح ضد كوفيد-19 دون حد أقصى للعمر.حصل لقاح أكسفورد على ترخيص الوكالة البريطانية للأدوية والمنتجات الصحية MHRA في 30 ديسمبر الماضي وبدأ استخدامه في حملات التطعيم الموسعة ابتداء من 4 يناير بكورس مكون من جرعتين.