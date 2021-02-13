رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: تصريحات وزير خارجية اليمن تؤكد حرص مصر على دعم استقرار بلاده

السبت 13/فبراير/2021 - 12:47 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك التى أكد فيها أن العلاقات المصرية اليمنية تاريخية وأن الحكومة اليمنية تنظر بكل تقدير وثناء للدور المصري الداعم لليمن، دليل قاطع على حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم لليمن لتحقيق الأمن والاستقرار لدولة اليمن الشقيقة.

وثمن عبد الحميد، في بيان، تأكيد وزير الخارجية اليمني أن مصر جزء من التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن وعلاقاتنا مع القاهرة متنامية وأن أمن مصر واستقرارها مهم للمنطقة العربية بالكامل، مشيدا بتأكيد الوزير اليمنى بأن اليمن تشعر باطمئنان كبير وهى ترى مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وقوله "نسعد بالتوجهات الاستراتيجية للرئيس عبدالفتاح السيسي وحجم المشروعات العملاقة التجارية في مصر والتي سيكون لها أثر إيجابي على المنطقة، وأن بلاده وجدت كل الدعم من مصر للحكومة اليمنية الجديدة".

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من جميع القوى السياسية اليمنية والشعب اليمنى الشقيق بالالتفاف حول حكومته الجديدة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه اليمن ولتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية داخل دولة اليمن، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة اليمن قيادة وحكومة وشعبًا على مواجهة هذه المخاطر وتحقيق النجاح فى عودة الاستقرار.

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

طبيب الأهلى يعلن غياب على معلول لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة