برلماني: وزيرة الصحة خصصت 70 مليون جنيه لتجديد مستشفى نجع حمادي

وجه النائب سيد المنوفي، عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي ودشنا والوقف بمحافظة قنا، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على استجابتها الفورية للطلبه تخصيص 70 مليون جنيه، لتجديد وتطوير مستشفى نجع حمادي المركزي.وقال المنوفي، في بيان: "خلال لقاء جمعني بالدكتورة هالة زايد أكدت لها الأهمية القصوى لتطوير وتجديد مستشفى نجع حمادي المركزي، الذي يخدم ما يقرب من مليوني مواطن من جماهير شمال محافظة قنان، ولا بد من التدخل العاجل والسريع من الحكومة لإنقاذه"، مؤكدًا أنها "وعدت بإنهاء الأزمة وبعدها بأيام قليلة تلقيت مكالمة تليفونية من مسئول بمكتب وزيرة الصحة أكد تخصيصها 70 مليون جنيه لإحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي المركزي".