سجلت التشيك 8 آلاف و782 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر "راديو براغ" الدولي، اليوم السبت، أن أعداد الإصابة المسجلة شهدت زيادة بأكثر من 160 حالة عن الأعداد التي تم تسجيلها خلال ذات الفترة الأسبوع الماضي.يذكر أن إجمالي أعداد الوفيات المتأثرة بالفيروس في التشيك تخطى حاجز الـ18 ألف حالة حتى يوم أمس الجمعة.