ضبط مطبعة تعمل في تقليد العلامات التجارية بالقليوبية

تمكنت مباحث الأموال العامة بالقليوبية من ضبط مطبعة تقوم بتقليد العلامات التجاريه ومطبوعات الشركات الكبرى بغرض الغش والتدليس على المواطنين وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات لهم بشبرا الخيمة.وردت معلومات للواء حاتم الحداد مدير المباحث تفيد قيام صاحب مطبعة له معلومات جنائية بإنشاء وإدارة مطبعة بدون ترخيص بشبرا الخيمة وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى الذى تخصص فى تقليد العلامات التجارية وشهادات الضمان والمطبوعات الخاصة ببعض الشركات التى تقوم بإنتاج الأجهزة الكهربائية بغرض الغش والتدليس على المواطنين وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات لهم.وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المطبعة وبالتفتيش عثر بداخلها على شهادات الضمان خالية البيانات وتفتقد العناصر التأمينية لمنتجات خاصة بأحد المصانع وعدد من الألواح المعدنية المستخدمة فى مراحل الطباعة المختلفة وبمواجهة صاحب المطبعه اعترف بنشاطه الإجرامى.وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة العامة التحقيق.