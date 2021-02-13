مناقصة لتنفيذ أعمال طرق بسوهاج الجديدة

يطرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مناقصة لشركات المقاولات المتخصصة فى تنفيذ أعمال الطرق، وذلك لتنفيذ أعمال حارة إسفلتية واحدة لوصلة طريق امتداد 9 كيلو بطول 1.5 كيلو متر وليتم تنفيذها على مرحليين المرحلة الثانية تشمل طبقة أساس وطبقة رابطة إسفلتية للطرق المحيطة بمنطقة النخيل بمساحة 162 فدانا بمدينة سوهاج الجديدة أحدي المدن التابعة لهيئة المتجمعات العمرانية الجديدة.واشتراط الاتحاد المقاولين، على شركات المقاولات المتخصصة فى مجال الطرق أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 399 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين أحدهما للعرض المالى والاخر لعرض الفني بأسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 140 الف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.وأشار إلي أن ستعقد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 3 مارس بمقر الجهاز وبينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأربعاء الموافق 17 مارس بمقر الجهاز، مشيرًا أن فئة التصنيف المناسبة لتنفيذ المناقصة الفئة الخامسة أعمال الطرق والممرات ومهابط الطائرات.وأضاف أن سيتم أخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم "182" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.