حبس 4 عاطلين بتهمة تجارة المخدرات في القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على 4 عاطلين تخصصوا في الاتجار "بالبودرة" بشبرا الخيمة، وبحوزتهم كيلو هيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.كانت المعلومات السرية قد وردت للواء حاتم الحداد، رئيس مباحث القليوبية، بقيام 4 عاطلين بالاتجار في الهيروين وتوزيعه على المدمنين بمنطقة شبرا الخيمة.وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وهم "حسن ع.ح" 35 سنة، عاطل، ومقيم بعزبة رستم، الهارب من المراقبة الحتمية على ذمة القضية جنايات قسم ثان شبرا الخيمة سرقة بالإكراه، لمدة 3 سنوات، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 350 جراما ومبلغ مالي 70 جنيها، و"السيد ح ف" 35 سنة، عاطل، ومقيم بمساكن اسكو بهتيم وبحوزته كمية من مخدر البودر تزن حوالي 200 جرام، ومبلغ مالي 170 جنيها، وسلاح أبيض مطواة.كما تم ضبط "محمد ص ر" 35 سنة، عاطل، ومقيم بمنشية عبدالمنعم رياض، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 150 جراما، ومبلغ مالي 60 جنيها، وهاتف محمول، و"أحمد م ا" 27 سنة، عاطل، ومقيم بأم بيومي وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 250 جراما، وسيجارة مشتعلة من مخدر الاستروكس، ومبلغ مالي 100 جنيه وهاتف محمول.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.