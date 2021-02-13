«التعليم» تحدد مصير الفصل الدراسي الثاني غدًا

كشف مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أهم الموضوعات التي سوف يتحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عنها غدًا الأحد الموافق 14 فبراير ويكون فى إنتظارها المعلمون والطلاب وأولياء الأمور.وقالت المصادر: من أبرز هذه الموضوعات هى مصير الفصل الدراسي الثاني وكيفية الاستمرار فيه، بالإضافة إلى مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول وسوف يوضح وزير التعليم اذا كان سيتم عقدها داخل المدارس أم أن هناك أشكال أخرى للتقييم.وأشارت المصادر إلى أن من أبرز الموضوعات التى يتحدث الوزير أيضًا عنها هى موقف امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي وإذا كان سيتم عقدها فى المنزل أو المدرسة.