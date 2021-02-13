وزيرة البيئة: «صفط تراب» بداية قرية متوافقة بيئيا لنشر الفكر المستدام

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن حملة اتحضر للأخضر "صفط تراب.. البداية" تعد متوافقة بيئيا لنشر الفكر المستدام على أرض الواقع، من خلال تحسين البيئة وتجميلها، برفع المخلفات وتوفيق أوضاع المصانع، والاستفادة من المخلفات مثل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية.جاء ذلك خلال زيارة أجراها كل من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتوره ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لقرية صفط تراب، لإطلاق حملة اتحضر للأخضر "صفط تراب.. البداية".وتابعت وزيرة البيئة، في تصريحات لها على هامش الزيارة، أن التوافق البيئي يبدأ من داخل المجتمع، حيث تسعى الوزارة لتشجيع الشباب لتطوير القرى المصرية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اليوم بداية صورة لوجود السلطة التشريعية والتنفيذية وشباب القرى.