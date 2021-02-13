رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة: «صفط تراب» بداية قرية متوافقة بيئيا لنشر الفكر المستدام

السبت 13/فبراير/2021 - 12:38 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار _ وفاء علي
طباعة
قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن حملة اتحضر للأخضر "صفط تراب.. البداية" تعد متوافقة بيئيا لنشر الفكر المستدام على أرض الواقع، من خلال تحسين البيئة وتجميلها، برفع المخلفات وتوفيق أوضاع المصانع، والاستفادة من المخلفات مثل روث الحيوانات والمخلفات الزراعية.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها كل من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتوره ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لقرية صفط تراب، لإطلاق حملة اتحضر للأخضر "صفط تراب.. البداية".

وتابعت وزيرة البيئة، في تصريحات لها على هامش الزيارة، أن التوافق البيئي يبدأ من داخل المجتمع، حيث تسعى الوزارة لتشجيع الشباب لتطوير القرى المصرية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اليوم بداية صورة لوجود السلطة التشريعية والتنفيذية وشباب القرى.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة