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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدبدوب أبوكمامة».. طريقة مبتكرة فى إسنا للتوعية وبيع هدايا «الفالنتاين»

السبت 13/فبراير/2021 - 12:47 م
الدبدوب أبو كمامة
الدبدوب أبو كمامة
هدى الأمير
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أقدم صاحب محل إكسسوارات وهدايا في مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، في ابتكار فكرة جديدة وحيلة بسيطة تمكن خلالها من لفت انتباه المارة والزبائن الوافدين إليه لشراء هدايا عيد الحب، إلى ضرورة الاهتمام بوسائل الأمان والحفاظ على الفم والأنف بعيدًا عن أي مصادر يمكن أن تنقل العدوى في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أسامة عبدالموجود صاحب محل إكسسوارات وهدايا، بأنه قام بوضع كمامات على وجوه الدباديب التي يستخدمها لعرض تشكيلاته من هدايا عيد الحب، بهدف توعية المواطنين، في زمن فيروس كورونا.

وحول فكرته يقول "أسامة عبدالموجود" إنه عندما رأى الدولة تناشد المواطنين ضرورة الحذر وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، ففكر في المساعدة بشكل جديد، يسهل معه إيصال المعلومة للمواطنين.

تابع "أنا ملبس دباديب عيد الحب في المحل كمامات وقائية، ومن وقتها والناس بتدخل تسأل ليه عملت كده وبفضل أنصح فيهم بقى إنهم لازم يلبسوا كمامات علشان يحموا نفسهم من الإصابة بفيروس كورونا".

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