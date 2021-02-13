حى حلوان يوقف عددًا من أعمال البناء المخالف

أوقف الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بالعنوان ٤١ شارع الشافعي بمنطقة العزبة القبلية وتمت مصادرة الخلاطة وإيداعها بمخزن المضبوطات بالحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأوقف الحي أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بشارع ذو الفقار شارع شريف بحلوان وتمت مصادرة الخلاطة وإيداعها بمخزن المضبوطات بالحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما أوقف الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية أعمال بناء مخالف عبارة عن صب أعمدة وسقف لشقة بالدور الخامس، وأساسات شبكة محمول بالعنوان ٢ شارع التهامي من شارع الزهور منطقة عرب الوالدة بحلوان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.