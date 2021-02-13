مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يشكر الدول الداعمة لموقف بلاده الرافض للتصرف بالأموال المجمدة

أعرب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السني عن شكره للدول التي دعمت موقف ليبيا الرافض للتصرف في الأموال المجمدة، مضيفا أن رفض لجنة العقوبات لطلب بلجيكا التصرف في الأموال المجمدة يعد تحذيرا لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين.وقال السني وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية اليوم السبت أنه بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية الليبية ومؤسسة الاستثمار، مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات يرفض رسميًا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، ويُقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها.وأوضح السني أن رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملًا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا (لجنة العقوبات) هي الهند وليس ألمانيا كما يتناقله البعض،حيث تم تكليفها بداية العام، مشيرا إلى أن ألمانيا انتهت عضويتها من المجلس نهاية العام الماضي، وأن اقرار أي استثناء أو الموافقة على طلب مقدم للجنة يجب أن يحظى بإجماع اعضاء المجلس.