غدا.. قطر تستأنف حركة الشحن التجاري مع السعودية عبر منفذ أبو سمرة

تستأنف قطر غد الأحد، حركة الشحن التجاري مع المملكة العربية السعودية عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، تنفيذًا لاتفاق العُلا الذي تم توقيعه خلال أعمال القمة الخليجية الـ 41 بالمملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، والذي تم بموجبه إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي "السعودية، مصر، الإمارات، والبحرين" وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ اخامس من يونيو 2017.وأعلنت الهيئة العامة للجمارك في قطر، أنه سيتم استئناف حركة الشحن التجاري بين المملكة العربية السعودية وقطر عبر معبر أبو سمرة الحدودي في 14 فبراير الجاري، وفقًا لما ذكره موقع "آراب نيوز".وذكر الموقع في تقرير له عبر موقعه الإلكتروني، أنه بالإضافة إلى اللوائح والضوابط التجارية العادية على البضائع المارة بين ميناء سلوى في المملكة العربية السعودية وميناء أبو سمرة في قطر، قالت السلطات القطرية إنه سيتم اتخاذ إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).ووفقًا لما ذكره التقرير، اشترطت الهيئة العامة للجمارك في قطر، أن يكون لدى سائقي الشاحنات الذين يصلون إلى الميناء القطري شهادة معترف بها من قبل وزارة الصحة السعودية، تظهر نتيجة اختبار COVID-19 سلبية خلال الـ 72 ساعة الماضية، وإلا فلن يُسمح لهم بدخول قطر، كما سيتم فحص عينات من البضائع التي يتم نقلها للتحقق من وجود عناصر محظورة أو خطرة.واستأنفت الجمارك السعودية عملياتها عبر معبر سلوى الحدودي مع قطر في 9 يناير الماضي، بعد اتفاق العلا الشهر الماضي.وفي بيان سابق بتاريخ 9 يناير 2021، قالت هيئة الجمارك القطرية، إنه بالإشارة إلى القرار الصادر عن الجهات المختصة بفتح منفذ أبوسمره الحدودي في دولة قطر ومنفذ سلوى الحدودي في المملكة العربية السعودية في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩)، فقد تقرر تطبيق عدد من الضوابط والإجراءات التنظيمية والاحترازية بشأن حركة البضائع الواردة والعابرة من منفذ سلوى الحدودي في المملكة العربية السعودية إلى منفذ ابوسمره الحدودي في دولة قطر.وأعلنت قطر في بيانها السابق، عددًا من الضوابط والإجراءات التنظيمية والاحترازية المتعلقة بالشحنات التجارية في منفذ ابوسمره الحدودي، إذ لا يُسمح للسائقين والشاحنات التي تنقل البضائع إلى دولة قطر عبر منفذ أبو سمره الحدودي، بالدخول إلى الدولة، وسيتم تفريغ البضائع وإعادة تحميلها على شاحنات محلية بواسطة المستورد أو من يُمثله في المنفذ بناءً على تنسيق مُسبق مع إدارة المنفذ.كما سيتم عودة الشاحنات والسائقين إلى منفذ سلوى في المملكة العربية السعودية مباشرة بعد إتمام عملية التفريغ في منفذ أبوسمرة.ونص بيان هيئة الجمارك القطرية، على التزام جميع المستوردين للبضائع عبر منفذ أبو سمرة بتجهيز شاحنات محلية مُناسبة لنقل البضائع التي يتم استلامها، وإخطار إدارة منفذ ابوسمرة بمواعيد وأرقام الشاحنات مسبقًا لتسهيل إجراءات دخولها للمنفذ.وأوضح البيان، أنه "نظرًا لطول فترة توقف العمل في منفذ أبو سمرة، ونقل المختبرات المتخصصة إلى مواقع أخرى داخل الدولة، فسيتم أخذ عينات من البضائع لفحصها وتحليلها من قبل الجهات المختصة بالقيد داخل الدولة، وتعهد المستورد بعدم التصرف بالبضاعة المقيدة إلا بعد صدور الموافقة من الجهة المختصة، باستثناء البضائع ذات الطبيعة الخطرة فسيتم حجزها بالمنفذ لحين ظهور نتيجة الفحص والتحليل المخبري".كما يلتزم جميع المصدرين للبضائع عبر منفذ أبو سمره إلى منفذ سلوى، بالتعليمات الصادرة عن الجمارك السعودية، قبل الشروع بتصدير أو إعادة تصدير البضائع، وذلك لتجنب أي تأخير أو رفض للبضاعة عند وصولها لمنفذ سلوى.وسيتم نقل البضائع المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر بالشاحنات المحلية عبر منفذ أبو سمره إلى منفذ سلوى، وفقا لما تقرره السلطات السعودية بمنفذ سلوى في هذا الشأن.ومن المتوقع بدء أعمال الصيانة المقررة في منفذ أبو سمرة خلال الربع الثاني من عام 2021 ولمدة تقارب 14 شهرًا، مع استمرار أعمال حركة المسافرين والحركة التجارية عبر المنفذ بما يتوافق مع متطلبات أعمال الصيانة المقررة.