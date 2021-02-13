وثيقة تكشف ارتفاع الجرائم الجنسية في تركيا 10 أضعاف تحت حكم حزب أردوغان

كشفت الصحف التركية وثيقة صادرة عن قطاع السجون في تركيا، تكشف ارتفاع معدلات الجريمة خلال الفترة من 2009 إلى 2019 من حكم حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وذكرت صحيفة سوزجو التركية، أن الوثيقة كشفت عن ارتفاع جرائم القتل من 1514 جريمة في عام 2009 إلى 9574 جريمة في عام 2019، أما الجرائم الجنسية فقد تضاعفت من 562 جريمة خلال عام 2009 إلى 5800 جريمة خلال عام 2019 بارتفاع يبلغ عشرة أضعاف.كما سجلت جرائم السرقة تصاعدا ملحوظا مرتفعة من 5758 جريمة خلال عام 2009 إلى 42752 جريمة في 2019.وحول تجارة المواد المخدرة، فقد زادت جرائم صناعة وتجارة المواد المخدرة من 1576 جريمة خلال عام 2009 إلى 19748 حالة في عام 2019، أما جرائم التعاطي والبيع لتلك المواد المخدرة فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا من 1029 جريمة إلى 11944 جريمة خلال عام 2019.وسجلت معدلات الجريمة بأنواعها ارتفاعا وتصاعدا ملحوظا على صعيد تركيا بمختلف محافظاتها مع تدهور مستوى معيشة الأتراك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانهيار قيمة الليرة التركية في الأسواق المصرفية العالمية.