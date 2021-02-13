رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إخلاء سبيل موظف «غاز تك» فى واقعة كسر خط مياه بطريق الإسماعيلية القاهرة

السبت 13/فبراير/2021 - 12:54 م
إخلاء سبيل
إخلاء سبيل
مصطفى دياب
طباعة
قرر المستشار كريم عبدالعزيز رئيس نيابة مركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، الإفراج عن مشرف مشروعات شركة غاز تك، بعد التحفظ عليه، الأربعاء الماضي، في واقعة كسر خط مياه رئيسي بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وكانت نيابة الإسماعيلية أمرت بالتحفظ على مشرف مشروعات بشركة "غاز تك" لحين ورود تحريات الأموال العامة على ذمة واقعة تسرب مواد بترولية مخلوطة بالماء على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وكشفت مصادر عن أن النيابة العامة استمعت، الخميس، لأقوال صاحب محطة لخدمات السيارات تابعة لشركة مصر للبترول بالكيلو 4 بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ومشرف مشروع بشركة غاز تك.

وقالت مصادر إن وكيل شركة مصر للبترول وافق وأقر على إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بقطعة أرض فضاء على أطراف مساحة المحطة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بناء على ترشيح شركة غاز تك للموقع.

وأضافت المصادر أنه تم توقيع "محضر استلام موقع" بين شركة غاز تك وشركة مصر للبترول وشركة غاز مصر كشركة منفذة وتسليمهم الموقع بتاريخ 4 فبراير الجاري.

وأشارت إلى أنه أثناء قيام شركة الغاز بالأعمال مساء  الأربعاء الماضي تعرض خط المياه الرئيسي لكسر كبير سبب في دخول المياه عبر الهوايات الخاصة بالصهاريج مما تسبب في كارثة خروج المواد البترولية للطريق الصحراوي، فيما حملت شركة مصر للبترول شركة غاز تك مسئولية الواقعة ومسئوليتها عن كافة التصاريح والأعمال والتأمين.

وأنهت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية مساء الخميس الماضي أعمال الصيانة ورفع المياه المختلطة بالمواد البترولية من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

ونجحت قوات الحماية المدنية من رفع المياه وطردها في منطقة جبلية خلف محطة خدمة السيارات بعد إغلاق عمال المياه للخطوط الرئيسية.

وعلى مدار أكثر من 12 ساعة استمر العاملون مع ضباط إدارة الحماية المدنية في أعمال رفع المياه وتأمين المحطة وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي لضمان سير الحركة المرورية.

وتعرضت ماسورة مياه مساء أمس رئيسية داخل محطة "الشروق" بالكيلو 4 بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي للكسر تسببت في دخول المياه لخزانات الوقود وخروجها إلى الطريق الصحراوي.

ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كامل مدير الإدارة بالإسماعيلية بسيارات الإطفاء والأفراد لرفع المياه وتأمين الطريق.

وانتقل اللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود عزازي مأمور مركز الإسماعيلية لمكان الواقعة لمتابعة أعمال التأمين.

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية بأفراد الإدارة لعمل كردون أمني حول محطة خدمة السيارات وتحويل الحركة المرورية إلى حارة واحدة وفصل مكان تواجد المواد البترولية عن مكان حركة السيارات.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

كشف غموض مقتل «مستريح المنوفية» عقب اختطافه

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة

صدر حديثًا.. «حب وفساد» للكاتب الصحفي مدحت البسيوني عن مركز الحضارة