إخلاء سبيل موظف «غاز تك» فى واقعة كسر خط مياه بطريق الإسماعيلية القاهرة

قرر المستشار كريم عبدالعزيز رئيس نيابة مركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، الإفراج عن مشرف مشروعات شركة غاز تك، بعد التحفظ عليه، الأربعاء الماضي، في واقعة كسر خط مياه رئيسي بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.وكانت نيابة الإسماعيلية أمرت بالتحفظ على مشرف مشروعات بشركة "غاز تك" لحين ورود تحريات الأموال العامة على ذمة واقعة تسرب مواد بترولية مخلوطة بالماء على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.وكشفت مصادر عن أن النيابة العامة استمعت، الخميس، لأقوال صاحب محطة لخدمات السيارات تابعة لشركة مصر للبترول بالكيلو 4 بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ومشرف مشروع بشركة غاز تك.وقالت مصادر إن وكيل شركة مصر للبترول وافق وأقر على إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بقطعة أرض فضاء على أطراف مساحة المحطة بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي بناء على ترشيح شركة غاز تك للموقع.وأضافت المصادر أنه تم توقيع "محضر استلام موقع" بين شركة غاز تك وشركة مصر للبترول وشركة غاز مصر كشركة منفذة وتسليمهم الموقع بتاريخ 4 فبراير الجاري.وأشارت إلى أنه أثناء قيام شركة الغاز بالأعمال مساء الأربعاء الماضي تعرض خط المياه الرئيسي لكسر كبير سبب في دخول المياه عبر الهوايات الخاصة بالصهاريج مما تسبب في كارثة خروج المواد البترولية للطريق الصحراوي، فيما حملت شركة مصر للبترول شركة غاز تك مسئولية الواقعة ومسئوليتها عن كافة التصاريح والأعمال والتأمين.وأنهت قوات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية مساء الخميس الماضي أعمال الصيانة ورفع المياه المختلطة بالمواد البترولية من طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.ونجحت قوات الحماية المدنية من رفع المياه وطردها في منطقة جبلية خلف محطة خدمة السيارات بعد إغلاق عمال المياه للخطوط الرئيسية.وعلى مدار أكثر من 12 ساعة استمر العاملون مع ضباط إدارة الحماية المدنية في أعمال رفع المياه وتأمين المحطة وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي لضمان سير الحركة المرورية.وتعرضت ماسورة مياه مساء أمس رئيسية داخل محطة "الشروق" بالكيلو 4 بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي للكسر تسببت في دخول المياه لخزانات الوقود وخروجها إلى الطريق الصحراوي.ودفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد خالد كامل مدير الإدارة بالإسماعيلية بسيارات الإطفاء والأفراد لرفع المياه وتأمين الطريق.وانتقل اللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود عزازي مأمور مركز الإسماعيلية لمكان الواقعة لمتابعة أعمال التأمين.ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية بأفراد الإدارة لعمل كردون أمني حول محطة خدمة السيارات وتحويل الحركة المرورية إلى حارة واحدة وفصل مكان تواجد المواد البترولية عن مكان حركة السيارات.