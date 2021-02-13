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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«منارة مصر التعليمية»: أولياء الأمور على صفيح ساخن

السبت 13/فبراير/2021 - 12:35 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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قالت هند شاهين، مؤسس جروب منارة مصر التعليمية، إن أولياء الأمور على صفيح ساخن، وينتظرون قرارات وزير التربية والتعليم، غدًا الأحد، كما وعدهم.

وأكدت شاهين، أنه هناك العديد من استغاثات أولياء الأمور تطلب من الوزير مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد، حيث أصبح البيت بمثابة المدرسة، مطالبين بصدور قرارات تصب في مصلحة الطالب وولى الأمر.

وشددت مؤسس جروب منارة مصر التعليمية، على ضرورة تطبيق كافة إجراءات احترازية، التي تساعد على حماية جميع الطلاب والطالبات.

مطالبين من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرارات عادلة ترضي جميع الأطراف.

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