ضبط مزرعة بانجو ملك لشقيقين فى أبوحماد

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مزارعين شقيقين قاما بزرع نبات القنب والبانجو بـ 79 شجيرة مكتملة النمو، داخل 5 قراريط مزروعة بنبات الفول في أبوحماد بمحافظة الشرقية.أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام (مزارعين " شقيقين " - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوحماد - لهما معلومات جنائية ) بزراعة وترويج نبات البانجو المخدر متخذين من إحدى المزارع ملكهما بدائرة مركز شرطة أبوحماد مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط أحدهما حال تواجده بالمزرعة المشار إليها وبحوزته (5 قراريط منزرعة بنبات الفول وتتم زراعة نبات القنب المخدر وإخفائها بداخل الزراعات بـ 79 شجيرة مكتملة النمو - كمية من مخدر البانجو الجاف وزنت 4 كيلو جرامات - مبالغ مالى- هاتف محمول- سلاح أبيض).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.