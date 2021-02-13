بعد تبرع ليونيل ميسي بحذائه.. جولة داخل دولاب أحذيته





ومن هذا المنطلق نرصد خلال سطور قائمة بأحذية ميسى المثيرة للجدل، حيث امتدت مع الشركات المختلفة على مدار سنوات ماضية.

تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بحذائه الذي حطم به الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم، للمتحف الوطني للفنون بإقليم كتالونيا.ومن هذا المنطلق نرصد خلال سطور قائمة بأحذية ميسى المثيرة للجدل، حيث امتدت مع الشركات المختلفة على مدار سنوات ماضية.

ميسي

أغسطس 2020



استعد ميسي لمقابلة نابولي الإيطالي بحذاء جديد، ظهر به لأول مرة في هذه المباراة، 8 أغسطس الماضي، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وهذا الحذاء يجسد مسيرته، ففي الجزء الأيسر منه يجسد مسيرته في مدينة روزاريو الأرجنتينية، والجزء الأيمن يجسد مسيرته في برشلونة.



نايكي

- بدايته مع نايكي



على الرغم من أنه يرتدي حاليًا من شركة أديداس، لكنه كان من محبين شركة نايكي، حيث ارتدى حذاء "نايكي تيمو" في رحلة تتويجة مع منتخب الأرجنين بكأس العالم، تحت عام 20 عامًا في 2005.



حذاء إير زوم

- حذاء إير زوم



ارتدى ميسي حذاء من طراز "إير زوم توتال 90"، الذي سجل أول أهدافه مع برشلونة ضد ألباسيتي في 1 مايو 2005في الدقيقة 90.



أديداس

- أديداس



تحول ميسى لارتداء الأحذية الخاصة به من شركة أديداس في عام 2006، وذلك في لقاء ريال سرقسطة بكأس ملك أسبانيا، وذلك بحذاء من طراز "f50s".



الحذاء الأبيض في الذهبي

- الأبيض في الذهبي



وارتدى ميسي أيضًا حذاء من طراز "f50 Adizero"، الملون بالأبيض والذهبي حيث قادة للتتويج بالكرة الذهبية، خلال الفترة من 2009 إلى 2011.



ألوان متنوعة

- ألوان متنوعة



وارتدى ميسى نفس الحذاء ولكن تصميم مختلف بألوان مختلفة وفريدة، في رحلة كأس العالم 2014، مع الأرجنتين.



أحذية ميسي