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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تبرع ليونيل ميسي بحذائه.. جولة داخل دولاب أحذيته

السبت 13/فبراير/2021 - 03:02 م
خذاء ميسي داخل المتحف
خذاء ميسي داخل المتحف
شيماء دهب
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تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بحذائه الذي حطم به الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم، للمتحف الوطني للفنون بإقليم كتالونيا.

ومن هذا المنطلق نرصد خلال سطور قائمة بأحذية ميسى المثيرة للجدل، حيث امتدت مع الشركات المختلفة على مدار سنوات ماضية.
ميسي
ميسي
أغسطس 2020

استعد ميسي لمقابلة نابولي الإيطالي بحذاء جديد، ظهر به لأول مرة في هذه المباراة، 8 أغسطس الماضي، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، وهذا الحذاء يجسد مسيرته، ففي الجزء الأيسر منه يجسد مسيرته في مدينة روزاريو الأرجنتينية، والجزء الأيمن يجسد مسيرته في برشلونة.
نايكي
نايكي
- بدايته مع نايكي

على الرغم من أنه يرتدي حاليًا من شركة أديداس، لكنه كان من محبين شركة نايكي، حيث ارتدى حذاء "نايكي تيمو" في رحلة تتويجة مع منتخب الأرجنين بكأس العالم، تحت عام 20 عامًا في 2005.
حذاء إير زوم
حذاء إير زوم
- حذاء إير زوم

ارتدى ميسي حذاء من طراز "إير زوم توتال 90"، الذي سجل أول أهدافه مع برشلونة ضد ألباسيتي في 1 مايو 2005في الدقيقة 90.
أديداس
أديداس
- أديداس

تحول ميسى لارتداء الأحذية الخاصة به من شركة أديداس في عام 2006، وذلك في لقاء ريال سرقسطة بكأس ملك أسبانيا، وذلك بحذاء من طراز "f50s".
الحذاء الأبيض في
الحذاء الأبيض في الذهبي
- الأبيض في الذهبي

وارتدى ميسي أيضًا حذاء من طراز "f50 Adizero"، الملون بالأبيض والذهبي حيث قادة للتتويج بالكرة الذهبية، خلال الفترة من 2009 إلى 2011.
ألوان متنوعة
ألوان متنوعة
- ألوان متنوعة

وارتدى ميسى نفس الحذاء ولكن تصميم مختلف بألوان مختلفة وفريدة، في رحلة كأس العالم 2014، مع الأرجنتين.
أحذية ميسي
أحذية ميسي
- أحذية ميسي

وأديدس قامت بإصدار أحذية ميسي15، وميسي 16، مع وضع ألوان زاهية وفاتحة عليه مثل الفضي اللامع والأخضر الفاتح.


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