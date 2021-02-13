الصحة الفلسطينية: 938 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة
السبت 13/فبراير/2021 - 12:31 م
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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 938 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأوضحت الكيلة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه تم تسجيل 779 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، والوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وأشارت إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وأوضحت الكيلة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه تم تسجيل 779 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، والوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وأشارت إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.