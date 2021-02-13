الصحة الفلسطينية: 938 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 938 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وأوضحت الكيلة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه تم تسجيل 779 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.5%، والوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت إلى وجود 62 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.