شرطة المسطحات المائية تضبط 199 طن أغذية فاسدة

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بإشراف اللواء بهي الدين زغلول مساعد وزير الداخلية، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية من ضبط عدد (5) محال جزارة بمضبوطات (59 طن كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر) بنطاق مديرية أمن القليوبية، وفى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية تم ضبط عدد ( 2 شركة) بنطاق مديرية أمن القاهرة بمضبوطات بلغت (199،17 طن مواد غذائية) متغيرة الخواص الطبيعية وبدون بيانات وعلامات تجارية ومنتهية الصلاحية.ونجحت الجهود في مجال المنشآت الصناعية في ضبط عدد (4) مصانع لعدم توافر " سجل بيئى – سجل المواد والمخلفات الخطرة – مخازن للمخلفات الصلبة - التخلص غير الآمن من المخلفات" بنطاق مديرية أمن القاهرة، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات تم ضبط عدد (21 سيارة) لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القاهرة.وأسفرت الجهود في مجال مكافحة الضوضاء عن ضبط عدد (3) قضايا "زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانونًا" بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (20) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (12) وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.