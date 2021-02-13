التحفظ على مليون عبوة تجميل قبل تهريبها عبر ميناء الإسكندرية

قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ على مليون عبوة مستحضرات تجميل، قبل محاولة تهريب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط أوراق الرسالة لفحصها.وتلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى الشركات الكائن مقرها بالإسكندرية، باستيراد رسالة من خارج البلاد داخل حاوية مشمولها المستندى "معدات زراعية مستعملة" وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط مليون عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع قدرت قيمة الغرامات والرسوم الجمركية المستحقة عليها بمبلغ وقدره 5 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.