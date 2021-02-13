مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية

لقي شخص مصرعه، فيما أُصيب سبعة آخرون بجروح من جراء انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو.وقالت الشرطة الصومالية، في بيان أورده راديو "شابيلي" الصومالي، اليوم السبت، إن قوات الأمن تمكنت من إحباط الاعتداء الذي وقع صباح اليوم بعد إطلاق النار على العبوة الناسفة بدائية الصنع المحمولة على مركبة في نقطة تفتيش بمنطقة تعرف بـ صيدكا.ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن ارتكاب الحادث، إلا أن الشرطة تشير بأصابع الاتهام إلى حركة "الشباب" الصومالية المتمردة.وتشهد مقديشو تشديدًا أمنيًا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث إن البلاد تستعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال العام الجاري.