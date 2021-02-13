الليلة.. مروة ناجي ضيفة برنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة

في حلقة فنية خاصة واحتفالية بمناسبة عيد الحب في العاشرة مساء اليوم السبت مع أقوى سهرة غنائية بمناسبة عيد الحب، تحل المطربة مروة ناجي ضيفة مع الدكتور عمرو الليثي.وتتناول الحلقة الحديث عن ذكرياتها مع الأغاني الرومانسية وحكايتها مع أم كلثوم، وتتكلم عن قصص الحب في حياتها، والأصوات التي عاشت في وجدانها.والمفاجأة تغني لأول مرة أغاني المهرجانات.البرنامج يذاع في العاشرة مساء اليوم السبت على الحياة.