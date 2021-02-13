«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة

توفي القاص الكبير محمد حافظ رجب، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، بعد أن ترك إرثا كبيرا من الأعمال الإبداعية، فقد صدرت لها عدة مجموعات قصصية أولها "غرباء" عام 1968 وآخرها "عشق كوب عصير الجوافة" التي فازت بجائزة النشر الإقليمية منذ عدة سنوات، مرورا بـ"الكرة ورأس الرجل"، "مخلوقات براد الشاي المغلي"، "حماصة وقهقهات الحمير الذكية"، "اشتعال الرأس الميت"، "طارق ليل الظلمات"، "مقاطع من جولة ميم المملة"، و"رقصات مرحة لبغال البلدية".شهدت حياة القاص محمد حافظ رجب محطات عديدة منذ مولده بمدينة الإسكندرية بحي الباب الجديد في 6 مايو لعام 1935، ذكرها في إحدى ندوات نادي أدباء الأقاليم ونشرت تفاصيلها جريدة "الجمهورية" عام 1999، فقد عمل بائعا للفستق واللوز والبندق والفول السوداني واللب بجوار سينما ستراند بالإسكندرية، وعمل جرسونا وبائعا للجرائد والمجلات، وعاملا بمصنع الحلويات، وكان يبيع السجائر وأوراق اليانصيب.رغم المآسي التي عاشها محمد حافظ رجب، إلا أنه تمرد على وضعه وحلم بأن يكون أحد الكتاب الكبار العظماء، دون أن يخجل أبدا، فقد كان يراسل المجلات ويكتب حافظ رجب بائع لب وفول سوداني، ولقي سخرية من البعض في الخمسينيات، وكتبت روز اليوسف في بريدها "ومستعد لتوريد الطلبات للمنازل"، ورغم ذلك؛ إلا أنه استطاع أن يخرج بحصاد زاخز من الأعمال القصصية، التي نوقشت في العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وترجمت أعماله للغات الإنجليزية والألمانية والروسية.كانت للقاهرة والإسكندرية تأثير كبير على حياته، ففي الإسكندرية حيث ولد، فقد قال عنها: هي المأوى المؤلم والحضن الشرس والقهر العذب مأواى: حضني الأم والخالة والبنت والولد.. لكنها القرية التي التهمت التواصل وأوقفت التألق أحيانا، فقد تعذب محمد حافظ رجب من أهل الإسكندرية، مستطردا: كانوا أهل قرية إذا هبط عليهم أحد خواجات العاصمة فالتفوا حوله يجسون معناه وهويته، حتى أسكنوه تراب الأرض وهو يستغيث وهم يتجرعون أكوابا مما نزف من دمائه، لكنها مأوى البدايات وعطر الذكريات، كمحطة الرمل وباعة الجرائد، والأهل والأحباب، ومشروب على كيفك.رحل منها محمد حافظ رجب إلى القاهرة ثم عاد للإسكندرية مرة أخرى، وندم على هذا الأمر، قائلا: نادم على تركي العاصمة لكني ما إن أدوس على أرضها حتى ارتد صارخا ملتهفا على العودة إلى الإسكندرية وهكذا أغوص في دوامة العذاب.في بداية الستينيات؛ قرر حافظ رجب اعتزال الفن، بعد أن سقط في المرض، وبدأ يكتب ما لم يكن يكتبه من قبل، وعن هذه الفترة قال: في المستنقع صرت، تمزق غطاء الروح، غصت في وحل الطريق، استغثت بالأطباء، كنت لم أدرك طريق الله بعد، في الفسوق انحدر وانحدرت كل إمكانيات إنساني، أهرب إلى الإسكندرية ثم أعود إلى القاهرة والعكس، وحجب الفسوق عني رؤية خالقي ومالكي، وحينها انكمشت القاهرة لديه وصارت جحر العذاب.رغم ثراء وعمق وتفرد عطاء محمد حافظ رجب الإبداعي، إلا أنه كان قليل المشاركة في الندوات الأدبية، واستطاع مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية في عام 2012 أن يعقد مؤتمرا يضم شهادات ودراسات عرضت خلال المؤتمر، وقال حينها الأديب منير عتيبة المشرف على المختبر، إن المكتبة حرصت على تكريمه في مؤتمر يعاد فيه اكتشاف هذا المبدع الذي سيظل في حاجة دائمة لإعادة اكتشاف نظرًا لثراء وعمق وتفرد عطائه الإبداعي، مشيرا إلى أن اختيار اسم محمد حافظ رجب رائد التجديد في القصة القصيرة العربية لم يكن عبثا، فهو حالة نادرة من حالات الإبداع العلمي، وهو من القلائل في تاريخ القصة القصيرة العربية الذي أضاف تجديدا عميقا ومهما لنوعية الإبداع في هذا المجال.