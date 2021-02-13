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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:43 م
المجمعات الاستهلاكية
المجمعات الاستهلاكية
نرمين محمود الدهان
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تطرح المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.


وينشر "الدستور" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم السبت، وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات
- البطاطس بـ3 جنيهات
‏‎- البصل بـ7 جنيهات
‏‎- الكوسة 5 جنيهات
‏‎- الجزر 5.5 جنيه
‏‎- الخيار 5 جنيهات
‏‎- الباذنجان الرومى بـ3.5 جنيه
‏‎- الفلفل الرومى بـ5.5 جنيه
‏‎- الباذنجان الأبيض 9 جنيهات
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات
- الفلفل الرومى 6 جنيهات
- الفلفل الألوان 19 جنيها
‏‎- الليمون 17.5 جنيه
‏‎- الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه
‏‎- التفاح السكرى 25 جنيها
‏‎‏‎- كانتلوب "أناناس" بـ10 جنيهات
‏‎- اليوسفي 7 جنيهات
‏‎- الجوافة 9 جنيهات
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ35 جنيها
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها
- البسلة 8 جنيهات.

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