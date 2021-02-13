مصادر بالتعليم: سيتم تقييم الطلاب.. ونطلب أولياء الأمور بالانتظار للغد

حالة من التخبط يعيشها الطلاب وأولياء الأمور وذلك قبل إعلان تفاصيل موقف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الامتحانات ومعرفة مصير الفصل الدراسي الثاني، حيث لم يصدر عن وزارة التربية والتعليم أى قرار نهائي حتى الآن وكل ما يتم نشره هى مجرد توقعات واجتهادات.فى هذا السياق كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه من المؤكد ضرورة تقييم الطلاب بشكل أو بآخر وبشكل لا يحتمل الغش أو التحايل على التقييم لضمان التقييم العادل وتكافؤ الفرص.وأضافت المصادر خلال تصريحاتها لموقع "الدستور" أنها تناشد الطلاب وأولياء الأمور بالانتظار حتى غد ليتم إعلان كافة التفاصيل والحصول على المعلومات الرسمية من الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم أو الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أو البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.