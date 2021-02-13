ضبط محاولة تهريب إكسسوارات محمول في جمارك بورسعيد

تمكن إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط 2 حاوية مشمولهما "إكسسوارات محمول" واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء غرب بورسعيد لصالح إحدى الشركات بالدقهلية، وذلك لتقديم مستندات للبضائع ذات قيمة متدنية خلافًا للحقيقة بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة، حيث بلغت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره (708،643 جنيه).يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة الأمنية على كافة منافذ البلاد والتصدى لجرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.