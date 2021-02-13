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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة لـ19 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المنوفية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:19 م
حالة تعدي على الأراضي
حالة تعدي على الأراضي
ولاء القاضى
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صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأن إجمالي ما تم إزالته خلال الفترة من 6 وحتى 13 فبراير الحالى بلغ (19) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية.

حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـحالة تعدى على الأراضي الزراعية بشبين الكوم على مساحة (2 سهم)، كما تم ازالة فورية لـ 4 حالات تعدى بناحية قويسنا بمساحة ( 4 قيراط و6 سهم )، وكذا إزالة فورية في المهد لـ (3) حالات تعدى بالشهداء، بالإضافة الى تنفيذ ازالة لحالة تعدى أخر بمركز ومدينة منوف بمساحة (8 سهم ).

وأضاف "الجمل" بأنه استمرارا لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد، فقد تم تنفيذ إزالة فورية لـ (6) حالات تعدى على الأراضي الزراعية بأشمون بمساحة (4 قيراط و12سهم )، فضلا عن إزالة في المهد لـ ( 4) حالات تعدى بناحية الباجور بمساحة (5 قيراط و11سهم )، هذا وقد أكد وكيل وزارة الزراعة على إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة برصد أى مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالة ودوام المتابعة واتخاذ الاجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدى على أى مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا تهاون في حق الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمواصلة التصدي بكل حسم للتعديات المخالفة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات أو مخالفات فى المهد حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.

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