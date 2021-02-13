نائب يثمن حرص الرئيس على متابعة إنجاز المشروعات القومية أيام الإجازات

وجه النائب حسن المير عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الدائم على متابعته بنفسه لمختلف المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها خاصة فى أيام الإجازات، مشيدًا بتفقد الرئيس أمس الجمعة لمشروعات الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة شرق القاهرة ومنها محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات.كما وجه "المير" فى بيان أصدره اليوم، بالمهندسين والفنيين والعمال المصريين الشرفاء الذين لايعرفون الا العمل داخل هذه المشروعات على مدار ال 24 ساعة يوميًا حتى فى أيام الاجازات وأكبر دليل على ذلك هو استماع الرئيس السيسى لشرح حول تنفيذ محور مسطرد من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل، مؤكدًا أهمية هذا المحور الذى يشتمل على 8 حارات مرورية لكل اتجاه ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائرى ومحور الفريق ابراهيم العرابى وطريق بلبيس الصحراوى.وقال النائب حسن المير إن محور مسطرد الجديد سيحدث تطوير وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وازالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبري، مشيدًا بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بمراعاة تطبيق أعلى المعايير الهندسية وكذلك أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية لتحقيق انسيابية حركة المرور.