«واتساب» يثبت انتحار فتاة لسوء حالتها النفسية في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بتشريح جثة فتاة ألقت نفسها من الطابق العاشر، وإعداد تقرير حول سبب الرفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.وقررت النيابة استدعاء شهود العيان في الواقعة وأسرة الفتاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وجاء في مناطرة النيابة لجثة المجني عليها مصابة بكسور متفرقة بالجسم وتهشم الجمجمة، ما تسبب في نزيف دموي غزير أوقف وظائف الجسم عن العمل.وتلقى قسم شرطة المقطم إخطارا من شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو من العقار المكون من 10 أدوار بحي الأسمرات.وبالانتقال والفحص عثر على جثة فتاة تدعى "أميرة م"، 19سنة، ربه منزل ومقيمة بالطابق الثاني بالعقار.وبالتقابل مع والد المتوفية، عامل، بمناقشته أفاد حال قيامه بإعطاء ابنته المتوفاة كارت شحن عداد المياه لشحنه بأعلى سطح العقار، فوجئ بسقوطها ووفاتها.وبالفحص تبين أن المتوفية على علاقة عاطفية بأحد الأشخاص وأنه انفصل عنها، ما أدى إلى سوء حالتها النفسية، فتوجهت إلى أعلى سطح العقار وانتحرت.وأيدت الفحص صديقتها "رحمة م"، 21 سنة، ربة منزل ومقيمه ذات العقار، حيث أخبرتها المتوفاة بسوء حالتها النفسية ورغبتها في الانتحار.وبفحص هاتف المتوفاة تبين إرسالها رسائل على خاصية الواتس آب لأصدقائها تفيد أنها تنتوي التخلص من حياتها.