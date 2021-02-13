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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة أوسيتيا الشمالية: لم نعثر على مواد متفجرة بالمركز التجاري

السبت 13/فبراير/2021 - 12:43 م
شرطة أوسيتيا الشمالية
شرطة أوسيتيا الشمالية
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أعلنت شرطة جمهورية أوسيتيا الشمالية عدم العثور على أي أثر لمواد متفجرة في مكان الانفجار الذي وقع في أحد المراكز التجارية في العاصمة فلادي قفقاز.

وذكرت الشرطة، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم السبت، أنه "بعد إجراء كل الفحوصات الفنية والتحاليل، لم نعثر على أي أثر لمواد متفجرة، لذلك تم استبعاد احتمال وقوع عمل إرهابي"، مضيفا أنه لم يتم العثور على أي مصابين أو ضحايا تحت الأنقاض.

ونوهت بأن العمل لا يزال مستمرا لإزالة الأنقاض ومخلفات الحادث.

يذكر أن انفجارا قويا وقع، صباح أمس الجمعة، في أحد المراكز التجارية في فلادي قفقاز، عاصمة جمهورية أوسيتيا الشمالية، الواقعة جنوبي روسيا.

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