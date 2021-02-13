برلماني يثمن موافقة الحكومة على مقترح تمويل الحافز الأخضر

ثمن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكى السيارات، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.وأكد "رمزى" فى بيان أصدره اليوم، أن اعتماد حافز للسيارات الملاكى بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسى بحد أقصى 45 ألف جنيه والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه يكفل تنفيذ المبادرة الرئاسية، مطالبًا من الحكومة الإسراع فى تطبيق وتنفيذ هذا الحافز خاصة بعد نجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ولأول مرة فى تاريخ مصر.وقال النائب، أن تنفيذ هذه المبادرة يتطلب التحرك العاجل من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى فى رصد السيارات القديمة سواء الملاكى والتاكسى والمكروباص ودعوة أصحابها الى استبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى مع ضرورة تسليط جميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الضوء على هذه المبادرة الرئاسية وجميع آليات تفعيل تنفيذها.كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من جميع المؤسسات الحكومة البدء الفورى فى تطبيق هذه المبادرة على أن تقوم الحكومة بوضع برنامج وخطط واضحة وبتوقيتات زمنية محددة تعلن فيها الحكومة تنفيذ هذه المبادرة لتكون جميع وسائل النقل الحكومية بما فيها سيارات الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين التنفيذيين تعمل بالغاز الطبيعى حتى تقدم الحكومة المثل والقدوة لجميع المواطنين بانها اول من تنفيذ مثل هذه على نفسها قبل ان تطالب من المواطنين تنفيذها.وأكد رمزى ان هناك اهمية كبرى لتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية تتمثل فى توفير حوالى 50% من تكاليف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وهو مايوفر مبالغ مالية كبيرة لصالح الموازنة العامة للدولة، مشيرًا الى ان الإحصائيات تؤكد وجود 6 ملايين سيارة من ملاكى ونقل واجرة واتوبيس سيتم تحويل 30 % منها للعمل بالغاز الطبيعى اى حوالى 2 مليون سيارة من السيارات التى مضى عليها 20 عامًا.