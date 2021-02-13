رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمن موافقة الحكومة على مقترح تمويل الحافز الأخضر

السبت 13/فبراير/2021 - 12:18 م
الدكتور إيهاب رمزى
الدكتور إيهاب رمزى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
ثمن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكى السيارات، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

وأكد "رمزى" فى بيان أصدره اليوم، أن اعتماد حافز للسيارات الملاكى بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسى بحد أقصى 45 ألف جنيه والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه يكفل تنفيذ المبادرة الرئاسية، مطالبًا من الحكومة الإسراع فى تطبيق وتنفيذ هذا الحافز خاصة بعد نجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ولأول مرة فى تاريخ مصر.

وقال النائب، أن تنفيذ هذه المبادرة يتطلب التحرك العاجل من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى فى رصد السيارات القديمة سواء الملاكى والتاكسى والمكروباص ودعوة أصحابها الى استبدالها بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى مع ضرورة تسليط جميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة الضوء على هذه المبادرة الرئاسية وجميع آليات تفعيل تنفيذها.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من جميع المؤسسات الحكومة البدء الفورى فى تطبيق هذه المبادرة على أن تقوم الحكومة بوضع برنامج وخطط واضحة وبتوقيتات زمنية محددة تعلن فيها الحكومة تنفيذ هذه المبادرة لتكون جميع وسائل النقل الحكومية بما فيها سيارات الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين التنفيذيين تعمل بالغاز الطبيعى حتى تقدم الحكومة المثل والقدوة لجميع المواطنين بانها اول من تنفيذ مثل هذه على نفسها قبل ان تطالب من المواطنين تنفيذها.

وأكد رمزى ان هناك اهمية كبرى لتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية تتمثل فى توفير حوالى 50% من تكاليف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وهو مايوفر مبالغ مالية كبيرة لصالح الموازنة العامة للدولة، مشيرًا الى ان الإحصائيات تؤكد وجود 6 ملايين سيارة من ملاكى ونقل واجرة واتوبيس سيتم تحويل 30 % منها للعمل بالغاز الطبيعى اى حوالى 2 مليون سيارة من السيارات التى مضى عليها 20 عامًا.

موضوعات متعلقة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة

صدر حديثًا.. «حب وفساد» للكاتب الصحفي مدحت البسيوني عن مركز الحضارة

شهادة محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب: أدباء جيله حاصروه وآذوه