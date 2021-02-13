صدر حديثًا.. «حب وفساد» للكاتب الصحفي مدحت البسيوني عن مركز الحضارة

صدرت عن مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر رواية حب وفساد للكاتب الصحفي مدحت البسيوني أتسمت بأسلوب شائق جمع بين لغتي الأدب والصحافة.وتدور أحداث الرواية خلال عقود السبعينات والثمانيات والتسعينات وما أفزرته من ظاهرتى أتساع حالة الفساد والتدين الظاهري الذي كرسه هجرة المصريين للعمل بدول الخليج وتغوص الرواية في كيفية تعامل الصحافة مع ملف الفساد والصراع الذي يجري بين كواليسها.واستطاع المؤلف أن يضع كل تلك التفاعلات في قصة حب شديدة الرومانسية مما يزيد من عنصر الإثارة خاصة أن الكثير من وقائعها وشخوصها حقيقية وأبدع الغلاف الفنان أحمد عبد النعيم.