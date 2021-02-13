ضبط شخصين لإدارتهما منظومة لتوزيع الإنترنت دون ترخيص بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص.أكدت معلومات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مسئول وشريك بشركة لتوزيع الإنترنت، فنى شبكات بذات الشركة- مقيمان بالقاهرة) باتخاذ شقة مستأجرة للأول بدائرة قسم شرطة المعادى مكانًا لإدارة منظومة إتصالات لتوزيع الإنترنت للمقيمين بالمنطقة المحيطة بالشقة سالفة الذكر مقابل اشتراك نقدى شهرى بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها وعثر بداخلها على العديد من المضبوطات أبرزها (جهاز حاسب آلى محمل علية منظومة لإدارة وتوزيع الإنترنت وكذا أسماء جميع المشتركين - شاشة عرض -2 جهاز وحدة معالجة مركزية - جهاز لاب توب -عدد من أجهزة إستقبال وتوزيع الإنترنت - دفاتر لتحصيل الإشتراكات - مجموعة من أوراق الدعاية الخاصة بالشركة - طابعة - عدد من أطباق إرسال الإشارات للمشتركين - عدد 2 هاتف محمول لإستقبال مكالمات المشتركين - مبلغ مالى متحصلات المشتركين).بمواجهتهما اعترفا بإدارة شبكة إنترنت دون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.