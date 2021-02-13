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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط نصاب أدعى قدرته على توفير وظائف حكومية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:16 م
ضبط
ضبط
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على إلحاقهم بالوظائف الحكومية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بالدقهلية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاقه بإحدى الوظائف الحكومية مدعيًا علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) وقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض مسئولى الجهات الحكومية وقدرته على إلحاقهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد خلافًا للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعمًا مقدرته على تعينه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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