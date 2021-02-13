بـ700 ألف جنيه.. حبس عاطل لحيازة 100 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، عقب حيازته كمية من مخدر الحشيش.وبتفتيشه عثر بحوزته علي 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، مبلغ مالى، هاتف محمول، وذلك حال تواجده بالقرب من مسكنه.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 700 ألف جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.