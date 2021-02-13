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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مكرم: زيارة الغربية تستهدف تطوير القرى المصرية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:16 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي _ أريج الجيار
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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن زيارة اليوم إلى محافظة الغربية تستهدف تكامل الجهود التنفيذية من الوزارات والمحافظة ونواب البرلمان ودمج جهود المصريين في الخارج في تطوير القرى المصرية استجابة لتكليف الرئيس بالنزول للقرى الأكثر احتياجا، والاطلاع على طلبات المواطنين، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، إذ اختيرت قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من قبل وزارة البيئة لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتوره ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لقرية صفط تراب لتفقد الأماكن المستهدف تطويرها ورفع كفاءتها بمشاركة جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، التابع لمجموعة «نيو إيجيبت»، لنشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، في ضوء حملة «صفط تراب.. البداية»، التي تنفذها وزارة البيئة في محافظة الغربية، اتساقا مع المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، بالتنسيق والتعاون بين كل من الهجرة ومحافظة الغربية.

يأتي ذلك في إطار تنسيق وتضافر الجهود بين المبادرات الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك تنفيذا لمبادرة "أصلك الطيب"، والتي تهدف لمشاركة المصريين بالخارج في تطوير قراهم، ويأتي تطوير قرية صفط تراب بمشاركة جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، التابع لمجموعة «نيو إيجيبت»، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها.

جدير بالذكر أن محافظة الغربية تأتي ضمن المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتعمل وزارة الهجرة على المساهمة في تطوير قراها ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لمكافحة هذه الظاهرة.

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