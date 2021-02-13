رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

السبت 13/فبراير/2021 - 12:15 م
الدكتورة دينا أحمد
الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد أن تبوأت المرأة المصرية مختلف المواقع القيادية داخل جميع مؤسسات الدولة المصرية.

وقالت " إسماعيل " فى بيان لها اصدرته اليوم، إن المرأة المصرية أثبتت للرأى العام المصرى والعالمى أنها تستحق ثقة الرئيس السيسى فيها وأنها لديها القدرة والكفاءة فى تحقيق النجاح فى جميع المواقع القيادية، مؤكدة ان المواجهة البرلمانية من مجلس النواب مع جميع الوزيرات الثمانية كانت فيها المرأة المصرية على مستوى المسئولية ولم نر وزيرة واحدة منهن لديها اى خوف او فزع من هذه المواجهة الساخنة والتى اهتز فيها عدد من الوزراء نظرًا لحدة الانتقادات الموجهة اليه، فى الوقت الذى نجحت فيه وزيرات مصر من اقناع نواب الامة ببرامجهن وخططهن فى تنفيذ برامج الحكومة.

وتوجهت الدكتور دينا أحمد إسماعيل بالتهنئة القلبية للفتاتين المصريتين ريم الردان وميادة رمضان السهلى بعد ان نجحتا فى الحصول وللمرة الاولى فى تاريخ مصر على جواز السفر البحرى على سفن الصيد مما يجعل من كل منهما مشروع قبطان فى المستقبل القريب، مؤكدة ان المراة المصرية اصبحت قادرة على تحقيق النجاح فى جميع مجالات العمل.

وقالت النائبة، مبروك لريم الردان وميادة رمضان السهيلى فى تحقيق هذه السابقة التى تعد الأولى من نوعها بعد أن حصلتا على درجة ضابط مناوبة ملاحية على سفن الصيد، معربة عن ثقتها فى انه سيحلق بهاتين الفتاتين العديد من طالبات مصر خلال السنوات القليلة القادمة.

موضوعات متعلقة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

«تشويه متعمد أم جهل؟».. أكاذيب مبادرة «إسقاط ديون مصر»

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة

صدر حديثًا.. «حب وفساد» للكاتب الصحفي مدحت البسيوني عن مركز الحضارة

شهادة محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب: أدباء جيله حاصروه وآذوه