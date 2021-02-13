ضبط مخزن أدوية مجهولة المصدر في القاهرة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر") بحوزة (المسئول عن مخزن أدوية كائن بدائرة قسم شرطة المعادى) وذلك لإدارته مخزن "دون ترخيص" وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى "دون تصريح" فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانون.بمواجهته إعترف بإدارته للمخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.