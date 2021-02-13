«زهقت منه ومن أبوه».. تجديد حبس المتهمة بتعذيب وقتل رضيعها في حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم السبت، حبس سيدة وعشيقها 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل رضيعها في منطقة المثلث.وقالت المتهمة انها ارتكبت الواقعة «هربا من ابوه، وكمان الطفل اللي زهقت منه زنان وبيصرخ ليل ونهار».وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من مكتب صحة حلوان يفيد بوصول طفل رضيع متوفى عليه آثار تعذيب، وتشكك مسئولو الصحة في أمر الحاضر مع أم الطفل وهروبهما بمجرد علمهما بإبلاغ الشرطة لأحتمال وجود شبهة جنائية.على الفور، توجه المقدم محمد السيسي، ومعاونيه الرواد محمد عبد الحليم، وأحمد الدالي، ومحمود سعداوي، وأحمد فتحي، إلى مكتب الصحة، وبالاستعلام عن الواقعة تبين أن عشيق أم الطفل نسي بطاقته الشخصية.وبسؤال الأطباء قرروا أن والدة الطفل ومعها رجل أحضرا الطفل إلى المستشفى وقررا أنه سقط من أعلى السلم.وتبين لهم من مناظرة الجثة وجود آثار تعذيب بأنحاء متفرقة من جثة المجني عليه.وأثناء البحث والتحري عن والد الطفل تبين اختفاؤه، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن والدة الطفل تدعى "سماح. م. ع" وعشيقها يدعى"حسين. ع. ح"، ومقيمان بمنطقة المثلث التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان.وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين وقررا أنهما أثناء تواجدهما بمسكنهما قاما بالتعدي على الطفل بضربه على رأسه بسبب كثرة بكائه، فظنا أنه فقد الوعي، فأسرعا به إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، وعندما علما بوفاته ذهبا إلى مكتب الصحة لاستخراج شهادة وفاة فانكشف أمرهما، وتم تحرير المحضر اللازم.