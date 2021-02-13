بعد حلف اليمين.. لجنة الآثار تعاين موقع «التنقيب خلسة» بالإسماعيلية

بدأت اللجنة الثلاثية لمنطقة آثار الإسماعيلية، بمباشرة مهام عملها، بمعاينة موقع الحفر والتنقيب بقرية الواصفية بمحافظة الإسماعيلية، بعد قيامهم بحلف اليمين أمام نيابة مركز ابو صوير.أمرت نيابة مركز أبو صوير الإسماعيلية، برئاسة المستشار كريم عبد العزيز رئيس النيابة، بتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة الموقع محل واقعة احباط محاولة التنقيب خلسة عن الآثار بقرية الواصفية.شكلت منطقة آثار الإسماعيلية لجنة ثلاثية مكونة من محمد مصطفي عرفة، سماح عبد الحليم عوض، ياسمين غريب، مفتشين آثار.وكانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو صوير قد تمكنت من إحباط محاولة تنقيب عن الآثار بقرية الواصفية بنطاق مركز ابوصوير الإسماعيلية.وكان اللواء ياسر نشأت مدير امن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًايفيد بورود معلومات لمركز شرطة ابو صوير، يؤكد ضبط كميات من تشوينات والأتربة نواتج عمليات الحفر اسفل موق بقرية الواصفية.بانتقال قوات الأمن بمركز شرطة ابو صوير، تبين وجود اعمال حفر وتنقيب عن الآثار بقرية الواصفية.وبالمعاينة المبدئية، تبين وجود سلم يؤدي إلى حفرة دائرية بقطر متر ونصف وعمق 4 متر ونصف المتر، وبها سرداب بالاضافة الي وجود بعض اثار الهدم والحفر.