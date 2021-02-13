مفتي لبنان ينتقد عرقلة الجهود الرامية لتشكيل حكومة جديدة

انتقد مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، عرقلة الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة إنقاذية تكون بعيدة عن الأهواء السياسية والمحاصصات التي تتناقض مع مصلحة لبنان وشعبه في ظل الأزمات الحادة التي تشهدها البلاد.جاء ذلك في كلمة ألقاها مفتي الجمهورية اللبنانية خلال زيارته ضريح رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري بوسط العاصمة بيروت؛ بمناسبة حلول ذكرى اغتياله.وقال المفتي دريان، إن الشعب اللبناني يعاني من الخوف والقلق إزاء تدهور الأوضاع وعودة شبح الاغتيالات والاضطرابات التي يشهدها لبنان "والتي يُمكن في حال استمرارها أن تؤدي إلى إلغاء مقومات هذا الوطن ويصبح في خبر كان"، على حد تعبيره.وأشار إلى أن لبنان يعاني حالة من الفوضى والانهيار الذي طال كافة الجوانب الاقتصادية والمعيشية والإنمائية، وأن الإنجازات التي حققها رفيق الحريري في مجال البناء وإعادة الإعمار في أعقاب الحرب الأهلية، قد دُمرت وأُضرمت فيها النيران على وقع حالة "فقدان البصيرة".ووقعت جريمة اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 بوسط العاصمة بيروت، وأدى الانفجار إلى مقتل 22 شخصا ما فيهم رفيق الحريري وإصابة 226 شخصا آخرين.وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شهر أغسطس الماضي أحد المسئولين العسكريين بحزب الله، ويدعى سليم جميل عياش، بارتكاب جريمة اغتيال رفيق الحريري و21 شخصا آخرين.