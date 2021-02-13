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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مطبعة يقلد العلامات التجارية في القاهرة

السبت 13/فبراير/2021 - 12:08 م
متهم
متهم
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط صاحب مطبعة تخصص في تقليد العلامات التجارية ومطبوعات الشركات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (صاحب مطبعة "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة القليوبية)، بإنشاء وإدارة مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى الذى تخصص فى تقليد العلامات التجارية وشهادات الضمان والمطبوعات الخاصة ببعض الشركات التى تقوم بإنتاج الأجهزة الكهربائية بغرض الغش والتدليس على المواطنين وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات لهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المطبعة المشار إليها عثر بداخلها على (عدد من شهادات الضمان "خالية البيانات وتفتقد العناصر التأمينية" لمنتجات خاصة بأحد المصانع - عدد من الألواح المعدنية المستخدمة فى مراحل الطباعة المختلفة)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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