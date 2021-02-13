متهم بابتزاز سيدة بمايو: «كنت بروح بيتها وولادها في المدارس»

أدلى موظف باعترافات تفصيلية في واقعة اتهامه بابتزاز سيدة أمام نيابة مايو والتبين الجزئية.وقال المتهم إنه تعرف على المجني عليها في الطريق، وبدأ يتحدث معها ثم تبادلوا الرسائل على مواقع التواصل الاجتماتي حتى نشبت بينهم علاقة غير شرعية.وأضاف أنها ارسلت له صور فاضحة استغلها في ابتزازها ومعاشرتها معاشرة الأزواج مرات بمنزله ومرات أخرى بمنزلها، أثناء تواجد أبنائها بمدارسهم.وأشار إلى أنها مديونة له بمبلغ عشرة آلاف جنيه، قامت باقتراضها منه لتصليح سيارتها، وأوضح أنه تحصل على هذه الصور خلال المراسلات التي كانت بينهما.واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها التي أكدت أنها تتضرر من المتهم، حيث ابتزها وهددها بالإيذاء، والتعدي عليها بالسب والشتم وإرسال صور فاضحة لأبنائها عبر الواتساب لرفضها دفع مبلغ 10 آلاف جنيه، وقدمت فلاشة عليها محتويات تؤيد أقوالها.وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 206 جنح مدينة 15 مايو، العرض على النيابة للتحقيق.