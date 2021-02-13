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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير استقصائي بريطاني يتهم «بي بي سي» بالتحيز لصالح الإخوان

السبت 13/فبراير/2021 - 12:06 م
بي بي سي عربية
بي بي سي عربية
هدير سند
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نقلت صحيفة "آراب نيوز" عن صحيفة "ذا جويش كرونيكل" التي تصدر في بريطانيا، تحقيق استقصائي أظهرت فيه أن قناة "بي بي سي عربية" متهمة بالتحيز المنهجي لصالح جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، وعلى وجه الخصوص جماعة الإخوان.

وبحسب تقرير الصحيفة، اتهمت منظمة "مسلمون ضد معاداة السامية"، وهي منظمة بريطانية غير ربحية، قناة "بي بي عربية" بالتحيز في تغطيتها لجماعة الاخوان وغيرها من الجماعات الإرهابية، مؤكدة أن القناة البريطانية "تدفع وتروج لروايات الإخوان في جميع أنحاء العالم وبشكل أكثر تحديدًا في البلدان التي يحظر فيها الجماعة".

من جانبه، رفض المتحدث باسم "بي بي سي عربية" رفض بشدة مزاعم الحيادية المنقوصة، قائلا "تشارك بي بي سي العربية نفس مبادئ الدقة والحياد تمامًا مثل بي بي سي نيوز الإنجليزية"، بحسب ما ذكرت "آراب نيوز".

وقال رئيس منظمة "مسلمون ضد معاداة السامية" ومقرها المملكة المتحدة، غانم نسيبة، لـ"آراب نيوز": "بي بي سي عربية مؤيدة للجماعات المتطرفة بشدة في تغطيتها الإعلامية، فهي تدفع وتروج أحيانًا لروايات الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم خاصة في البلاد التي حظرت حكومتها الجماعة الإرهابية".

وأضاف "نسيبة": "إن الترويج للخطاب المتطرف الذي يخرج عن جماعة الإخوان يؤثر بشكل كبير على الشارع الناطق باللغة العربية والمجتمعات االمسلمة ويشرع بشكل غير مباشر للعنف والتطرف."

وتابع في حديثه لـ "آراب نيوز": "تحتاج بي بي سي إلى النظر بجدية إلى الضرر الكبير الذي تلحقه القناة العربية بعلامتها التجارية، لا سيما كمنظمة دافعي الضرائب في المملكة المتحدة ".

ولفتت صحيفة "آراب نيوز" إلى أن رخصة BBC التليفزيونية يتم تمويلها بمبلغ 157.50 جنيهًا إسترلينيًا (217.85 دولارًا)، يدفعها جميع المقيمين في المملكة المتحدة، ووفقا للموقع الرسمي لـBBC سمح هذا للشبكة البريطانية بأن تظل "خالية من الإعلانات ومستقلة عن المساهمين والمصالح السياسية".

وأضافت أن التقرير الذي أجرته صحيفة "جيويش كرونيكل" بشأن خدمة بي بي سي العربية - أكبر خدمة لغة أجنبية تندرج تحت خدمة بي بي سي العالمية – أظهر الفرق بين القناتي (العربية والإنجليزية) التابعة للشبكة.

وأشار التقرير على وجه التحديد بالمقابلة التي أجراها برنامج "نيوزنايت" في "بي بي سي عربي" مع رجل الدين المتطرف، والأب الروحي لجماعة الإخوان يوسف القرضاوي والذي صنفته "آراب نيوز" ضمن أبرز خطباء الكراهية في العالم، مشيرا إلى أن القرضاوي دائما ما يدافع عن الهجمات الإرهابية والتفجيرات الانتحارية ويسميها عمليات "استشهادية".

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