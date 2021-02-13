تعليق الرحلات الجوية إلى فكتوريا

أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال أندروز تعليق الرحلات الجوية إلى فيكتوريا التي فرض عليها إغلاقا صارما لمدة خمسة أيام وسط مخاوف من انتشار السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المجتمع.وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية أنه لن يسمح لأي رحلات جوية بالوصول إلى فيكتوريا حتى يوم الخميس القادم، باستثناء الرحلات التي بدأت رحلتها بالفعل إلى الولاية والتي تحمل على متنها أكثر من مائة راكب.وقال آندروز في إفادة صحفية يومية إن الكثير من الأشخاص سيتضررون اليوم جراء القرار، مضيفا أنه "لا يمكن أن يكون لدينا وضع في غضون أسبوعين، ننظر فيه إلى الوراء ونتمنى لو أننا اتخذنا تلك القرارات الآن".وسجلت ولاية فيكتوريا حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا اليوم السبت مرتبطة بمجموعة الإصابات الأخيرة التي تم تسجيلها مؤخرا في فندق الحجر الصحي "هوليداي إن" بمطار ملبورن؛ وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالسلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا إلى 14 حالة.ودخل الإغلاق الذي سيستمر لمدة خمسة أيام في ولاية فيكتوريا حيز التنفيذ أمس الجمعة في تمام الساعة (11:59) مساء بالتوقيت المحلي.