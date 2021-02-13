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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مندوب مبيعات استولى على بضائع من شركته ورفض إعادتها بالغربية

السبت 13/فبراير/2021 - 12:05 م
حبس
حبس
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مندوب مبيعات لأحد المصانع، مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على منتجات المصنع محل عمله ورفضه سداد قيمتها.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا، صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا في النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والاستيلاء منهم على بضائع من منتجاتهم بزعم بيعها وتوزيعها في الأسواق وعدم سداد قيمتها لهم، وتمكن من الحصول على منتجات من المصنع جهة عمل الشاكي تحت زعم توزيعها واستولى عليها لنفسه ورفض رد قيمتها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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