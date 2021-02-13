رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقررة أممية تطالب برفع العقوبات أحادية الجانب على فنزويلا

السبت 13/فبراير/2021 - 12:01 م
ألينا دوهان
ألينا دوهان
ا ش ا
طباعة
طالبت ألينا دوهان المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بالتدابير الأحادية القسرية وحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول اخرى باسقاط العقوبات الاحادية المفروضة على فنزويلا.

وذكرت دوهان في بيان لها،ان العقوبات فاقمت الكوارث الموجودة مسبقا حيث أدت الى الأزمة الاقتصادية والانسانية والانمائية التى كان لها أثر مدمر على جميع سكان فنزويلا لا سيما أولئك الذين يعيشون في فقر مدقع أو النساء والأطفال والعاملين فى المجال الطبى والأشخاص ذوى الاعاقة أو الأمراض المزمنة أو المهددة للحياة والسكان الأصليين.

وأضافت المقررة الأممية أن الأثر المدمر للعقوبات المفروضة يتضاعف من خلال تجاوز الحدود الاقليمية والافراط فى الامتثال الذي يؤثر سلبا على القطاعين العام والخاص ومواطني فنزويلا والمنظمات غير الحكومية ومواطني البلدان الثالثة والشركات مشيرة الى ان الاعفاءات الانسانية طويلة ومكلفة وغير فعالة.

وقالت دوهان إن الافتقار الى الالات الضرورية وقطع الغيار والكهرباء والمياه والوقود والغاز والأغذية والأدوية اضافة الى النقص المتزايد من العمال المؤهلين الذين غادر العديد منهم البلاد بحثا عن فرص اقتصادية أفضل ولا سيما الطاقم الطبى والمهندسون والمدرسون والأساتذة والقضاة ورجال الشرطة له تأثير هائل على جميع فئات حقوق الانسان بما فى ذلك الحق فى الحياة والغذاء والصحة والتنمية.

ولفتت المقررة الخاصة بالامم المتحدة الى انه نظرا لتعقيد الموقف فانها سعيت خلال زيارتها الى مقابلة أكبر عدد من الأشخاص للاستماع الى تجربتهم وارائهم ونوهت الى انها التقت بمسؤولين حكوميين ودبلوماسيين ووكالات دولية وقادة معارضة ومنظمات غير حكومية ومحامين وأطباء ومعلمين وأكاديميين وضحايا انتهاكات حقوق الانسان وممثلين عن الشركات الخاصة والكنيسة بالاضافة الى أشخاص عاديين.

وأشار البيان إلى انه تم فرض العقوبات لاول مرة على فنزويلا فى عام 2005 وتم تعزيزها بقوة منذ عام 2015 مع فرض الولايات المتحدة اشد العقوبات واكدت دوهان على ان الاجراءات الاحادية لاتكون قانونية الا اذا اذن بها مجلس الامن او استخدمت كاجراءات مضادة او لا تنتهك اى التزام للدول ولاتنتهك حقوق الانسان الاساسية ودعت ودعت المقررة الخاصة البلدان الى احترام مبادئ وقواعد القانون الدولى مذكرة بضرورة مراعاة الشواغل الانسانية على الدوام مع الاحترام الواجب للاحترام المتبادل والتضامن والتعاون والتعددية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

صدر حديثًا.. «حب وفساد» للكاتب الصحفي مدحت البسيوني عن مركز الحضارة

شهادة محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب: أدباء جيله حاصروه وآذوه

«جيل بلا أساتذة».. مكيدة على الهواء وراء مقولة محمد حافظ رجب الشهيرة

بعد وفاته.. لماذا لم يكتب محمد حافظ رجب روايات؟