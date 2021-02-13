رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إفريقية النواب» تثمن إيفاد الأوقاف قوافل دينية إلى القارة السمراء

السبت 13/فبراير/2021 - 12:00 م
شريف الجبلى
شريف الجبلى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وجه الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، التحية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لحرصه على إيفاد قافلة أئمة وواعظات الأوقاف إلى دولة السودان، وذلك للانضمام إلى أشقائهم وشقيقاتهم من أئمة وواعظات السودان الشقيقة ليجوبوا معا العديد من الأقاليم السودانية للتوعية بعظمة وسماحة ديننا الحنيف وإيمانه بالتنوع والتعددية وحرصه على مصالح البلاد والعباد، وتأكيدًا على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.

وقال "الجبلى" فى بيان أصدره اليوم، أن هذا التوجه من الدكتور محمد مختار جمعة دليل قاطع على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالتعاون مع جميع دول القارة السمراء بصفة عامة ودولة السودان الشقيقة بصفة خاصة، مشيدًا ان هناك ثقة كبيرة من الدول الافريقية بالعلماء المصريين والأئمة والوعاظ والواعظات.

وطالب الدكتور شريف الجبلى من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بالتوسع فى مثل هذه القوافل الدينية لتجوب جميع الدول الافريقية لدعم التعاون المصرى الافريقى فى مجال الدعوة الاسلامية ونشر الفكر الوسطي المستنير وبيان مدى سماحة الإسلام في قبول الآخر والإيمان بالتعددية والتنوع وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني وبيان مشروعية الدولة الوطنية وضرورة الالتفاف حولها ومواجهة الأفكار الارهابية والتكفيرية.

موضوعات متعلقة

الإدارية العليا: تخريب أبراج الكهرباء المؤمنة بالقوات المسلحة يخضع للقضاء العسكري

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

انخفاض الحرارة وشبورة ورياح.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الصور

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

الأكثر قراءة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

وزير التنمية المحلية يكشف أهداف «مشروعك» لخدمة المحافظات

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«محمد حافظ رجب» من بائع جرائد إلى رائد التجديد في القصة القصيرة

صدر حديثًا.. «حب وفساد» للكاتب الصحفي مدحت البسيوني عن مركز الحضارة

شهادة محمد مستجاب عن محمد حافظ رجب: أدباء جيله حاصروه وآذوه

«جيل بلا أساتذة».. مكيدة على الهواء وراء مقولة محمد حافظ رجب الشهيرة