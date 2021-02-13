إحباط تهريب 696 كرتونة إكسسوارات إضاءة بميناء السخنة

تمكن إدارة شرطة موانئ السويس بالاشتراك مع الجهات المختصة من ضبط 696 كرتونة بها 16423 قطعة معدنية "تستخدم فى تركيبات الإضاءة" داخل حاوية مشمولها (إكسسوار إضاءة) قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة لصالح إحدى شركات الاستيراد بالقاهرة، وعدم إثباتها ضمن المشمول الأصلى للرسالة بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة، حيث بلغت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة عليها بمبلغ قدره (300،506 جنيه).يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة الأمنية على كافة منافذ البلاد والتصدى لجرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.